Ущерб от коррупции в России вырос до 27 млрд рублей

В России стали выявлять больше взяточников. Вместе с тем вырос и ущерб от коррупционных преступлений. Об этом сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

«Значительно больше выявлено преступлений коррупционной направленности (рост на 22,3 %, 18,2 тысячи). Во многом это связано с активизацией работы по установлению фактов взяточничества (рост – 29,8 %, 8,9 тысячи), которые занимают около половины в структуре коррупционной преступности», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ущерб от коррупции также вырос – с 23,1 до 26,8 млрд рублей. Увеличилась и сумма возмещенного ущерба – с 2,3 до 8 млрд рублей. По информации Генпрокуратуры, это произошло за счет добровольного погашения, а также через изъятие имущества, денег или ценностей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.07.21

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