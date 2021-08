В Китае запретят «непатриотичные» песни в караоке барах

Правительство КНР объявило о запрете караоке-заведениям предлагать в меню песни, которые «пропагандируют насилие, разжигают ненависть или подрывают национальную безопасность», – сообщает Le Figaro.

Министерство культуры и туризма Китая объявило о создании с 1 октября черного списка песен «с незаконным содержанием». Лица, обвиняемые в посягательстве на национальную безопасность и единство, разжигание расовой ненависти или пропаганде сект, азартных играх и преступлениях, будут преследоваться по закону.

В Министерстве не уточняют, каково содержание будущего черного списка. Но, например, в 2019 году несколько потоковых сайтов в материковом Китае были вынуждены удалить из своих каталогов песни, которые правительство посчитало протестными гимнами во время беспорядков в Гонконге, например, – «Do You Hear The People Sing» из мюзикла Les Misérables.

«В КНР насчитывается около 50 000 караоке баров и других развлекательных заведений, поэтому пока не понятно, как правоохранительные органы будут осуществлять контроль», – сообщает New China News Agency со ссылкой на некоего представителя министерства культуры.

Пекин, Иван Бабурин

Пекин. Другие новости 11.08.21

Архивы «Нового Дня» о дресс-коде в суде. / В Крыму в ДТП попал рейсовый автобус, есть пострадавшие. / Дефицит врачей и недоступность медпомощи: правительство РФ заметило проблемы в системе здравоохранения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»