В России упал спрос на водку: высокие цены вынуждают граждан покупать нелегальный алкоголь

В России сократились розничные продажи и объем производства водки. По словам экспертов, это не означает, что россияне стали меньше пить. Из-за повышения акцизов и роста себестоимости граждане переходят на нелегальный алкоголь и самогон.

О снижении спроса на водку в РФ говорится в обзоре рейтингового агентства НРА, передает РБК. Розничные продажи водки в первой половине 2021 года составили 344 млн л, что на 4% ниже, чем за аналогичный период 2020-го и на 3% меньше, чем за первое полугодие 2019-го.

В исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки около 20 тысяч российских домохозяйств, заметили еще более значительное падение – почти на 8% по сравнению с первой половиной 2019 года. При этом, по данным аналитиков, доля семей, покупающих водку, неизменно снижается последние пять лет. В этом году доля домохозяйств, хотя бы раз купивших водку за полугодие, равнялась 32%, тогда как до пандемии, в 2019 году, это были 35%.

Снижаются не только продажи, но и производство водки. В первой половине 2021 года оно уменьшилось на 2% к тому же периоду 2020 года до 335 млн л, в прошлом году динамика также была негативной.

По мнению экспертов НРА, спрос упал из-за мер государственного регулирования: высоких акцизных ставок, ограничений торговли и рекламы. Хотя стоимость водки растет медленнее, чем остального алкоголя. В прошлом году этот напиток подорожал в среднем на 1,8%, тогда как рост цен на спиртное в целом составил 2,8%. По данным Росстата, за первое полугодие этого года 1 л водки в рознице подорожал примерно на 10 рублей – с 630,7 до 640 рублей. В то же время акциз на водку ежегодно индексируют на 4%, а минимальная цена закупки этилового спирта из пищевого сырья увеличилась на 16%.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев считает, что россияне не стали меньше пить. Если падают продажи, значит, люди переходят на спиртное, произведенное нелегально. В России один из самых дорогих в мире акцизов, и из-за того, что он ежегодно повышается, легальная водка становится чересчур дорогой и проигрывает конкуренцию по цене нелегальной, указывает Косарев. По его словам, «в промзонах и гаражах из медицинского спирта разливается поддельная водка всех основных брендов, и при помощи закрытых Telegram-каналов продается в магазинах, которые не могут получить лицензии». По данным Союза производителей алкогольной продукции, в России из 160 тысяч населенных пунктов более 70 тысяч не имеют на своей территории магазина с лицензией на алкоголь – их жители пьют поддельную водку или самогон.

Впрочем, увеличение доли людей, придерживающихся здорового образа жизни, так влияет на рынок, уверены в НРА. На фоне сокращения потребления крепкого алкоголя, развивается культура потребления вина. По данным аналитиков, вина в России потребляется почти столько же, сколько водки: в 2020 году средний россиянин старше 20 лет потреблял за год около 6,48 л водки, и 6,4 л вина с учетом игристого вина и шампанского.

В Росалкогольрегулировании признают изменение вкусов граждан. Потребитель все чаще отдает предпочтение вину, ликероводочным изделиям, виски, слабоалкогольной и пивоваренной продукции, но «говорить об устойчивом тренде и массовом отказе от водки пока преждевременно», заключили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.09.21

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