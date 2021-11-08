Режим нерабочих дней в ноябре спутал планы каждому пятому россиянину

Введение режима нерабочих дней во время длинных выходных в ноябре испортило планы 18% опрошенных россиян. Только 7% респондентов положительно оценили режим нерабочих дней, следует из исследования сервиса Superjob.

Довольные изменением планов дополнительные выходные готовы были потратить на общение с близкими и полноценный сон после недосыпов рабочей недели. Но каждый пятый задумался о финансовых последствиях долгих выходных.

«Граждане чаще всего разочарованы перспективой потери в доходах и предвкушают авралы после выхода на работу. 12% россиян планировали поездки за город, прогулки в парках, путешествия, участие в праздничных мероприятиях, посещение фитнес-клубов», – говорится в отчете Superjob.

Исследование проводилось 13-20 и 22-27 октября среди 1600 респондентов старше 18 лет во всех округах России.

Напомним, федеральные власти ввели режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, рекомендовав россиянам оставаться дома и не покидать региона проживания. В ряде областей ужесточили правила посещения заведений культуры и общепита. Власти пяти регионов решили продлить подобный режим и после 7 ноября, а в Псковской области систему QR-кодов сохранят до Нового года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.11.21

Свердловчане из-за обнулившихся QR-кодов отправились на выходные за свой счет. / Сайт госуслуг упал после обнуления QR-кодов о вакцинации. / Разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в России сократилась. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»