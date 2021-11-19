Без герба и триколора: в России хотят запретить госсимволы на упаковке табака и алкоголя

Проект «Трезвая Россия» предлагает ограничить использование государственной символики на упаковке табачной и алкогольной продукции. Об этом говорится в письме, направленном на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Глава проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в обращении указал на то, что некоторые производители алкогольной и табачной продукции используют для оформления упаковки своих товаров образы, визуально сходные с государственными символами страны. По словам парламентария, это расходится с политикой государства, которая направлена на популяризацию здорового образа жизни и снижение уровня потребления алкоголя и табака, передает RT.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничения на территории России продажи алкогольной и табачной продукции, для оформления потребительской упаковки которой использовались изображения, визуально сходные с государственными символами Российской Федерации», – говорится в обращении.

Ранее Министерство здравоохранения предложило продавать крепкий алкоголь с 21 года. В настоящее время напитки, доля этилового спирта в которых превышает 16,5%, можно приобрести с 18 лет.

Москва, Зоя Осколкова

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