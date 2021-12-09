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Четверг, 9 декабря 2021, 15:39 мск

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На Украине дочь нажаловалась на отца в полицию за запрет на TikTok

На Украине школьница заявила на отца в полицию. Девочка отомстила родителю за то, что он запрещал ей смотреть видео в соцсети TikTok.

Семейный конфликт произошел в Мелитопольском районе Запорожской области. Школьница обратилась в правоохранительные органы и заявила, что ее папа выражался нецензурной бранью и угрожал ей.

На мужчину составили протокол по ст. 173-2 КУоАП (домашнее насилие). Девочка уточнила, что пожаловаться в полицию на отца ей посоветовали в той же соцсети.

Во время суда обвиняемый пояснил, что поссорился с дочерью из-за учебы. Она не хотела делать уроки, а вместо этого смотрела видео в TikTok. Судья встал на сторону родителя и не увидел в действиях мужчины состава административного правонарушения. Дело было закрыто.

Киев, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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