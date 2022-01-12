Минобороны вывезло из Казахстана более 2000 россиян и иностранцев

Министерство обороны эвакуировало из Казахстана 2095 человек за время беспорядков. Только 11 января 376 россиян вернулись в Москву на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, сообщили в пресс-службе министерства.

Россияне отправились в Алма-Ату к родственникам и на отдых, а вернуться уже не смогли. Из-за беспорядков в республике международный аэропорт «Алматы» был закрыт. Граждане оказались заперты в гостиницах, пока на улицах происходили стычки митингующих с полицией.

На 12 января запланировано шесть вывозных рейсов.

Напомним, вывозные рейсы для попросивших помощи россиян организовали 8 января. В первые же дни на вылет зарегистрировались порядка 1600 человек. Военные транспортники вывозили людей в Москву, Иваново, Оренбург. По данным АТОР, в Казахстане с туристическими целями на начало года могли находиться 300-500 россиян.

Минобороны РФ также вывезло из Казахстана несколько иностранных дипломатов с семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии.

Москва, Наталья Рязанова

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