Госдума одобрила инициативу постоянного надзора над педофилами

Депутаты Госдумы поддержали предложение ввести постоянный административный надзор над педофилами. Поднадзорным планируется запретить посещение общественных мест, использование соцсетей.

Инициативу «Единой России» обсудили на заседании рабочей группы по подготовке законопроекта, сообщили в пресс-службе партии. Проект уже поддержали Верховный суд, МВД и Роскомнадзор. Документ может уйти на рассмотрение в Госдуме уже 15-16 февраля.

Законопроект нацелен на усиление мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности. Ранее судимых за подобные деяния предложено поставить под постоянный надзор, в том числе с помощью современных средств контроля.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила применять данную меру к уже отбывшим наказание, если с тех пор они нарушали установленные после освобождения режимы.

«Должно быть комплексное решение вместе с ФСИН, Минздравом, Минтруда, Минцифры, Роскомнадзором», – добавила Яровая.

Ранее в РПЦ предложили создать базу данных лиц, склонных к педофилии, и постоянно обновлять ее. В Госдуме призвали законодательно ограничить доступ в интернет лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности детей.

Новую волну обсуждения мер по ужесточению наказания для педофилов запустило убийство двух школьниц в Кузбассе. В преступлении признался ранее судимый за педофилию мужчина, который формально находился под административным надзором, но фактически не соблюдал ограничения.

Москва, Наталья Рязанова

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