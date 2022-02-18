Производители продуктов в России уменьшают объем упаковки, чтобы сдержать рост цен

Производители в России стали чаще уменьшать размер упаковки продуктов питания из-за роста издержек и чувствительности потребителей к ценам. На прилавках магазинов появляется все больше товаров, объем упаковки которых меньше той, к которой привыкли покупатели. Производители идут на это, чтобы сохранить ценовую доступность товара. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным источника издания в одной из розничных сетей, объем сладостей, молочных продуктов и макаронных изделий сокращается на 5-50 граммов, а пиво продается в банках по 0,43 литра.

Так, Nestle начала поставлять шоколад «Россия» весом 82 грамма, тогда как ранее он поставлялся по 85 граммов, а объем растворимого кофе уменьшился с 95 до 85 граммов. Аналогичный метод берут на вооружение и другие производители. Danone снизила объем питьевых йогуртов с 270 до 260 граммов, макаронные изделия «Макфа» продаются в упаковке 400 граммов, а не привычные 450 граммов. Heineken ввела в ассортимент пиво объемом 0,43 литра, а не 0,45 или 0,5. У Mars корма для домашних животных, которые ранее продавались по 85 граммов в упаковке, теперь появились в упаковке 75 граммов.

Как показало исследование компании NielsenIQ, более 20% всех новых позиций в молочной категории составляют товары со сниженным объемом.

В сети магазинов «Верный» сообщили, что сокращение размеров упаковки позволяет оставить прежней конечную цену для покупателя и не приводит к снижению спроса. Так производители сдерживают цены в условиях роста себестоимости, подчеркнули в сети.

Как отметил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев, снижение размера упаковки для потребителей менее заметно, чем повышение розничных цен. При больших масштабах производства сокращение объема товара позволит оптимизировать издержки и не отпугнуть покупателей, полагает эксперт.

Москва, Наталья Петрова

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