Под угрозой закрытия в России оказался каждый пятый салон красоты

Свыше 20% косметических салонов в России могут в ближайшее закрыться. Индустрия еще не успела оправиться от пандемийных ограничений, как столкнулась со снижением рентабельности из-за антироссийских санкций.

По словам амбассадора Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Зои Паниной, у салонов красоты невысокая рентабельность, и, если поставщики материалов поднимут цены более, чем на 30%, бизнес станет невыгодным. Также существует опасность оттока и клиентов, и работников бьюти-индустрии, пишут «Известия».

Высока вероятность, что из России могут уйти компании, поставляющие высокотехнологичное оборудование салонам красоты, например, лазеры для косметологии. В целом повышение стоимости косметологической техники, инструментов и препаратов, по оценкам экспертов, неизбежно. Цены на ряд аппаратов уже поднялись на 25% и больше. Кроме того, немало оборудования зависло на границе.

При этом потенциально российские производители могут заменить недоступный импорт. Продукция отечественных компаний интересна салонам из-за ее доступности, но эта тенденция работает только в невысоком ценовом сегменте. Салоны и парикмахерские класса выше среднего больше смотрят на европейский рынок как в материалах, так и в сервисе, поэтому, если будут перебои поставок, то у них могут возникнуть проблемы.

Индустрия еще не успела оправиться от ограничений, введенных во время пандемии, – до санкций рентабельность уже упала до 5-10%. Многие салоны могут закрыться в ближайшее время. За два года пандемии с рынка ушла треть салонов красоты и косметических кабинетов. Сейчас отток может усилиться, потому что люди начинают экономить, и домашний парикмахер оказывается удобнее и дешевле, чем визит в салон.

Москва, Зоя Осколкова

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