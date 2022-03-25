Уход иностранных компаний не повлияет на качество жизни половины россиян

Почти половина россиян заявили, что уход из страны ряда международных компаний не повлияет на их качество жизни. Таковы результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

49% респондентов считают, что уход из России зарубежных компаний не отразится на качестве их жизни. Больше всего оптимистично настроенных среди людей старшего возраста. Так, среди опрошенных старше 60 лет эта доля составляет 60%.

Еще 32% участников ждут ухудшений, из них 7% уверены, что их жизнь сильно ухудшится после прекращения деятельности иностранных фирм. Наиболее пессимистичными в этом плане оказались люди от 18 до 30 лет, среди них говорят о снижении качества жизни 44%.

Опрос проводился 11-13 марта 2022 года среди 1500 человек 104 населенных пунктах в 53 регионах России.

Москва, Зоя Осколкова

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