В России введут штрафы за покупку алкоголя детям

Госдума в скором времени рассмотрит законопроект о штрафах за покупку алкоголя детям. Автором инициативы выступил госсовет Удмуртии. Об этом пишут «Известия» со слов источников в аппарате ГД и ряде комитетов.

Документом предлагается установить ответственность для граждан за покупку алкогольной и спиртосодержащей продукции для несовершеннолетних, а также потенциально опасных психотропных или одурманивающих веществ.

«Детский алкоголизм – глобальная проблема, многоуровневая. Решать ее надо в комплексе. По некоторым данным, в России за год потребление алкоголя на одного человека увеличилось на 5 л. Алкоголизм молодеет, – отметил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. – Кто из нас не видел стайки подростков, сидящих где-нибудь на лавочке с бутылками пива и сигаретами. Кто же это остановит, если у нас не предусмотрена ответственность за покупку спиртного детям».

В этой ситуации, по мнению законодателей, было бы логично заполнить существующий пробел. За подобные деяния размер штрафа нужно увеличить до 5-10 тысяч рублей.

В Независимой наркологической гильдии инициативу поддерживают. Там подчеркнули, что проблема детского алкоголизма актуальна в России с начала 90-х годов. Здесь особенно важно будет наказание не для взрослых как таковых, а для тех, кто недавно еще был несовершеннолетним. Молодые люди употребляют спиртное, как правило, в компаниях: одним уже его можно, а другим нельзя.

Москва, Зоя Осколкова

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