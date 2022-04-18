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NewDayNews.ru

Понедельник, 18 апреля 2022, 12:54 мск

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Без MTV и Nickelodeon: телеканалы Paramount прекращают вещание в России

Компания Paramount с 20 апреля остановит вещание своих телеканалов в России. В частности, из России уйдут Nickelodeon и MTV. Об этом сообщает интернет-издание vc.ru.

О решении приостановить деятельность в России из-за российской спецоперации на Украине Paramount сообщала еще в середине марта, но сейчас стала известна точная дата ухода компании из РФ.

В состав Paramount также входят развлекательные и семейные каналы Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, музыкальные MTV Russia и MTV Live HD.

Аналогичное решение ранее приняла Discovery. Компания остановила вещание в России 15кабельных каналов, в том числе Discovery Channel, Animal Planet, Investigation Discovery, Science Channel, TLC.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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