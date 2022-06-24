В вузах России будут обучать борцов с терроризмом

Министерство труда разрабатывает проект профессионального стандарта «Специалист по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)». Документ предполагает введение новой специальности в российских вузах.

В настоящее время разработана примерная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Антитеррористическая защищенность объекта (территории)», которая в качестве пилотного проекта после утверждения профессионального стандарта будет внедряться в нескольких образовательных учреждениях страны, в частности в МГУТУ имени К.Г. Разумовского, пишут «Известия».

В разработке стандарта принимали участие комитет по безопасности Госдумы и ряд профессиональных профильных организаций. Документ уже поддержали в Росгвардии, а отзыв на него оставили более 70 глав субъектов и профильных структур.

«Квалификационные требования к специалистам, ответственным за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), в настоящее время отсутствуют. Поэтому возникла практическая необходимость выдвинуть единые требования к профессиональной деятельности и обеспечить разработку программ обучения, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере антитеррористической защищенности», – говорится в пояснительной записке.

В настоящее время в России действуют 54 нормативно-правовых акта, определяющих требования к антитеррористической защищенности. В сфере безопасности и антитеррора сегодня задействовано более 500 тысяч работников.

Москва, Зоя Осколкова

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