43 гражданина Канады попали под ответные санкции России

Россия ввела ограничения в отношении 43 граждан Канады. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Мера стала ответом на введенные в мае властями Канады очередные рестрикции против россиян. «Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В частности, в РФ не смогут въехать лидер Либеральной партии Канады Сюзан Коуан, экс-председатель Банка Канады Марк Карни, политтехнолог Фред Делори и организатор «Оркестра украинской свободы» Кэри-Лин Уилсон.

Таким образом, под санкциями России теперь находится 701 гражданин Канады.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»