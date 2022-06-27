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Понедельник, 27 июня 2022, 16:13 мск

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43 гражданина Канады попали под ответные санкции России

Россия ввела ограничения в отношении 43 граждан Канады. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Мера стала ответом на введенные в мае властями Канады очередные рестрикции против россиян. «Речь идет о федеральных и региональных чиновниках, функционерах правящей Либеральной партии и общественных деятелях», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В частности, в РФ не смогут въехать лидер Либеральной партии Канады Сюзан Коуан, экс-председатель Банка Канады Марк Карни, политтехнолог Фред Делори и организатор «Оркестра украинской свободы» Кэри-Лин Уилсон.

Таким образом, под санкциями России теперь находится 701 гражданин Канады.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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