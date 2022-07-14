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Четверг, 14 июля 2022, 13:16 мск

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Подписан закон о создании в России Фонда пенсионного и социального страхования

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новый фонд будет сформирован путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС). Планируется, что реформа ускорит получение соцуслуг, они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению, что сделает процесс более удобным.

Законопроект был одобрен Госдумой 5 июля, а также 8 июля Советом Федерации.

При этом думская оппозиция инициативу раскритиковала. По мнению депутатов, предложенная правительством новая система приведет к росту государственных затрат и повышению налоговой нагрузки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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