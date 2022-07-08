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Пятница, 8 июля 2022, 13:50 мск

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Одобрено с замечанием: Совет Федерации поддержал объединение двух фондов – пенсионного и соцстраха

Сегодня Совет Федерации одобрил пакет законов по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования. При этом сенатор Людмила Талабаева высказала замечание, что формальное объединение этих организаций не решит проблем государственной соцподдержки россиян.

«Формально нам соединять Фонд социального страхования и Пенсионный фонд нельзя. Потому что в одном фонде и в другом фонде есть вопросы и законы, которые нам нужно изменить», – отметила она.

В этой связи сенатор привела пример из личного опыта. «Я недавно оформляла мужа в пансионат. Вы не представляете, сколько мне пришлось оформить документов. И если бы я не была сенатором, я бы его так и не оформила, хотя он инвалид Советской армии. Поэтому формально соединить… – мы ничего не решим. Для простых людей нам нужно влезть туда и посмотреть, что в этих законах лишнее, что напускное и что нужно нам изменить», – заключила Талабаева.

Тем не менее, большинством голосов при одном воздержавшемся верхняя палата парламента одобрила пакет законов, который предусматривает создание с 1 января 2023 года единого Фонда пенсионного и социального страхования. Сопутствующие изменения были внесены в Бюджетный, Трудовой и Налоговый кодексы.

Ранее сообщалось, что при принятии этих документов в нижней палате парламента также отмечалось, что такая реформа социальной системы РФ не решит проблем с оказанием помощи гражданам, приведет к росту государственных затрат и повышению налоговой нагрузки.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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