«Никаких проблем не решает»: думская оппозиция раскритиковала создание единого Фонда пенсионного и социального страхования

Реформа социальной системы России с объединением двух фондов – пенсионного и соцстраха – не решит проблем с оказанием помощи гражданам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие заявления прозвучали сегодня в Госдуме при принятии соответствующих законов. По мнению думской оппозиции, предложенная правительством новая система приведет к росту государственных затрат и повышению налоговой нагрузки.

В частности, депутат от КПРФ Алексей Куринный обратил внимание на отличие нынешней оптимизации от реформы образования и здравоохранения, а также на рост налоговой нагрузки. «Так или иначе, завуалировано, спрятано, но база для налога по фонду социального страхования, по взносам в ФСС растет и аккуратненько увеличивается налогооблагаемая база. Вопрос 70 или 80 млрд – мы так и не определились, к сожалению, в ходе рассмотрения законопроекта в предыдущих двух чтениях», – отметил он.

«Второй момент связан с оптимизацией функций. В отличие от оптимизации, например, школ, больниц, которая широко прокатилась по нашей стране, данная оптимизация проходит очень странно. Первое – запрет на уменьшение персонала. Речь идет не только о выведенных отдельно руководителях фондов и главных бухгалтерах. Речь идет о множестве других функций, которые сегодня выполняются или дублируются обоими фондами. И поэтому включение туда положения о том, что сокращение и оптимизация на фоне роста, кстати, затрат на информатизацию – ну, абсолютно не обоснованы», – подчеркнул Куринный.

При этом депутат привел конкретные цифры. «В прошлом году на информатизацию в обоих фондах было потрачено более 15 млрд рублей, в этом году – 11 млрд рублей. При этом численность (сотрудников) практически не сократилась, и сегодня составляет 130 тысяч человек. В этих условиях, конечно, об оптимизации какой-то и об информатизации, и каких-то других достижениях речи не идет. Естественно, цели, которые ставит перед собой законопроект, не выполняются», – констатировал коммунист.

Кроме того, Куринный отметил, что в законопроекте нечетко прописаны правила предоставления социальных гарантий работникам фондов, что может привести к серьезным злоупотреблениям. «Ранее они (соцгарантии работникам фондов) существовали в виде приказов отдельных, распоряжений, постановлений, которые мы с вами, кстати, не видели... Непонятно, что это такое – право на приобретение квартир, на санаторно-курортное лечение, право на огромное число выплат, включая иные, которые устанавливаются исключительно распоряжениями внутренними руководства этих самых фондов? В данном случае опять нет никакой расшифровки. Более того, к третьему чтению, как положено, не предоставлены проекты соответствующих нормативных актов – как будут осуществляться эти самые выплаты, предоставление выплат или субсидий на приобретение квартир… и что такое дополнительное медобеспечение. В этих условиях пришлось сделать запрос в правительство РФ. Ответа пока не поступило, и мы не видим сегодня оснований к тому, чтобы поддерживать данные неурегулированные, нормативно не закрепленные с непредставленными проектами нормативных актов нам сюда в Госдуму в нарушение нашего регламента законопроект», – пояснил парламентарий.

«Никаких вопросов кардинальных, которые в том числе ставились в рамках обоснования для принятия законопроекта, он (законопроект) не решает», – подытожил Куринный.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов со своей стороны отметил, что неправильна сама концепция «посреднических фондов, которые распоряжаются деньгами, направляемыми на исполнение государством социальных гарантий». «Когда эта система внедрялась, и каждый год при отчете этих трех фондов мы говорили и продолжаем настаивать на том, что посредник – это всегда хуже. Потому что посредник начинает заниматься этими деньгами и отвлекает эти средства на нецелевые расходы. И то, что сам вопрос объединения этих двух фондов возник, на самом деле говорит о том, что, ну, наверно, не все так хорошо было. И когда нам говорят о том, что мы сейчас объединяем для того, чтобы оптимизировать расходы, на самом деле, здесь кроется большое лукавство, потому что давайте вспомним, с чего начался разговор об объединении этих фондов – со злоупотребления в Пенсионном фонде РФ», – констатировал он.

«Хотелось бы увидеть конкретные цифры и мероприятия по этой оптимизации. Мы их не увидели. Я приводил в прошлый раз цифры о том, что у нас количество людей, обслуживающих пенсионеров, – огромное, в разы превышающее такие же показатели в развитых странах и не только. Мы не увидели в целевом направлении этого закона, что мы выйдем на какие-то показатели… Мы могли бы проголосовать за, если бы увидели, что экономятся какие-то средства. Мы этого не увидели, и на трех чтениях нам этой информации так и не представили», – подчеркнул Кузнецов.

«Объединение (пенсионного фонда и фонда соцстраха) приведет к увеличению расходов, потому что будет много хаоса. Вот сегодня есть две цифровые платформы, которые выполнены уже на 70-80% в обоих фондах. Будет теперь делаться единая платформа, которая заново будет финансироваться. А деньги, которые потрачены в эти, – они уже по сути уйдут в мусорное ведро. Точно так же, как деньги, которые были на два проекта строительные этих дворцов и офисов. Сейчас об этом никто не спрашивает», – заявил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что сегодня нижняя палата российского парламента окончательно одобрила проект закона, предусматривающий создание с 1 января 2023 года Фонда пенсионного и социального страхования. Вместе с основным законом в третьем чтении принят ряд сопутствующих изменений в действующее законодательство, в том числе в Бюджетный, Трудовой и Налоговый кодексы. Депутаты от фракции КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» не поддержали этот пакет законопроектов.

Москва, Мария Соколова

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