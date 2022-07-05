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Вторник, 5 июля 2022, 15:03 мск

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Госдума окончательно одобрила слияние Пенсионного фонда и Фонда соцстраха

Сегодня нижняя палата российского парламента окончательно одобрила проект закона, предусматривающий создание с 1 января 2023 года Фонда пенсионного и социального страхования. По мнению авторов нововведения и большинства депутатов, такое решение упростит получение гражданами социальных выплат: они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению.

Предполагается, что перевод услуг в электронный вид не повлияет на их доступность для пожилых людей и инвалидов. После реорганизации фондов граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ, чтобы получить все услуги по принципу «одного окна».

Вместе с основным законом в третьем чтении принят ряд сопутствующих изменений в действующее законодательство, в том числе в Бюджетный, Трудовой и Налоговый кодексы.

Согласно этим изменениям, с 2023 года будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Предполагается, что это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. По расчетам Минтруда, к 2025 году их максимальный размер вырастет в 1,5 раза.

Между тем, ранее ряд депутатов думской оппозиции заявляли, что такая реформа не решает проблемы и создает нового «монстра» с неопределенной правовой формой.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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