«Иллюзия масштабной реформы»: Госдума одобрила инициативу правительства по объединению ПФР и ФСС

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении правительственный пакет законопроектов, который предусматривает, в том числе, объединение пенсионного форда РФ (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). По идее авторов инициативы, это приведет к созданию в России социального казначейства и оптимизирует государственную систему социальной поддержки населения. Между тем, как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд депутатов считает, что такая реформа не решает проблемы и создает нового «монстра» с неопределенной правовой формой.

В частности, внефракционный депутат Оксана Дмитриева обратила внимание, что предложенный правительством пакет изменений лишь создает иллюзию масштабной реформы. «У пенсионного обеспечения следующие основные проблемы сейчас – это отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам, это повышение пенсионного возраста, это провал накопительной пенсионной системы, это запутанность бальной системы. Все эти вопросы не только не решаются, они даже не ставятся. Вместо этого, фактически предлагается очень серьезная реформа администрирования, которая, безусловно, потребует значительных управленческих усилий и финансовых средств. Не кажется ли вам, что вместо расчистки авгиевых конюшен пенсионного законодательства, создается иллюзия масштабной реформы, которая таковой на самом деле не является…» – пояснила Дмитриева.

Депутат от КПРФ Михаил Щапов также отметил ряд проблем пенсионной системы, на которые никак не влияют предложенная реформа. «В целях законопроекта отмечается качество и оптимизация работ. Вместе с тем планируемая экономия даже близко не покрывает огромный дефицит ПФР, который примерно на 40% покрывается из бюджета, и постоянно растет. Также не решается проблема регрессивной шкалы взносов. У нас огромный разрыв в доходах между гражданами, и мы продолжаем его увеличивать, заставляя бедных платить полную ставку, а богатых – в два раза меньше», – констатировал Щапов.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, в свою очередь, отметил, что «плюсов» в предлагаемой реформе больше, чем «минусов», подчеркнув позитивность того, что в будущий единый фонд не включается Фонд обязательного медстрахования. «ФОМС надо вообще закрывать и уходить от страховой медицины. Страховые компании – все эти присоски – надо убирать и прекратить мучить учреждения здравоохранения и врачей излишней нагрузкой, писаниной и надуманными штрафами. Надо возвращаться к прямому госфинансированию системы здравоохранения», – заявил Нилов, предложив правительству учесть это обстоятельство в дальнейших реформах.

При этом депутат от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов обратил внимание, что представитель правительства РФ при рассмотрении пакета законопроектов не убедил «эсеров», которые ранее уже заявили, что не будут поддерживать эти инициативы. Он назвал пенсионный вопрос одним из главных в этой сессии, и предложил Госдуме провести анализ всей правоприменительной практики в этой области. «Есть опасения, что все это перетечет в новую организацию, которая становится гораздо более серьезным монстром. У этой организации новая правовая форма, которую еще не знаете не вы, ни я, никто, ее нет просто… Разговор должен быть гораздо более серьезный. И той эйфории, которую сейчас создают вокруг этого пакета, мы не разделяем. И хотели бы, чтобы, как минимум, ко второму чтению ситуация поменялась бы и с точки зрения идеологии, и с точки зрения финансов», – уточнил Кузнецов.

После продолжительного обсуждения представляющий законопроекты замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов заявил о готовности во втором чтении вносить в пакет поправки.

В итоге большинством голосов Госдума приняла в первом чтении правительственный пакет законопроектов. Предложенная правительством реформа по созданию в России социального казначейства предусматривает объединение ПФР и ФСС. Планируется, что учредителем полученного в итоге Социального фонда РФ выступит кабинет министров. В наблюдательный совет, которому будет подотчетен фонд, войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.

Предполагается, что будет создана цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство, по замыслу авторов документов, сможет централизованно управлять социальными выплатами.

При этом вносятся поправки в Налоговый кодекс РФ, которые унифицируют базы для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Для основной категории плательщиков сохраняется совокупный тариф в размере 30% в пределах базы и 15,1% сверх базы. Льготные категории с нынешних 15-ти будут оформлены в три. Ставки страховых взносов составят, соответственно, 15%, 7,6% и 0%.

Для плательщиков, которые не производят выплаты и иные вознаграждения физлицам, предусмотрена уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование в совокупном фиксированном размере 45 842 рубля за расчетный период 2023 года, если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 000 рублей. На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством планируется исчисление и уплата страховых взносов на обязательные пенсионное, социальное и медицинское страхование единой суммой, которая будет распределяться Федеральным казначейством между бюджетами соответствующих фондов.

Кроме того, поправки в Бюджетный кодекс РФ предусматривают, в частности, распределение уплаченных страховых взносов. В Фонд пенсионного и социального страхования РФ на обязательное пенсионное страхование будут зачисляться 72,8% взносов, на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 8,9%, в ФОМС – 18,3%.

Создание единого фонда планируется осуществить с 1 января 2023 года.

Москва, Мария Соколова

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