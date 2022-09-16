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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:32 мск

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Делегацию «Роскосмоса» не пустили на астронавтический конгресс

Делегации «Роскосмоса» не будет на Международном астронавтическом конгрессе. Дело в том, что россиянам отказали в выдаче виз.

Международный астронавтический конгресс (IAC) состоится в Париже 18-22 сентября 2022 года. Однако делегация «Роскосмоса» не будет принимать в нем участие.

Как рассказали РИА «Новости» в госкорпорации, большинству участников российской делегации «было отказано в получении приглашений и визовой поддержки».

Ранее глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил, что Европа «переживает болезненное, но необходимое прекращение связей с Россией». В качестве замены «Роскосмосу» для будущих пусков рассматривается американская компания SpaceX.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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