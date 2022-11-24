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Четверг, 24 ноября 2022, 12:16 мск

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МВД: в России находятся шесть миллионов иностранных граждан

В настоящее время в России находятся около 6 млн иностранцев, половина из них – это трудовые мигранты. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

По ее словам, около 400 тысяч иностранных граждан – студенты, еще 750 тысяч иностранцев проживают в России временно или постоянно.

С начала года правоохранительные органы выявили более 660 тысяч фактов фиктивной регистрации иностранных граждан. Этих людей сняли с учета, а также возбудили уголовные дела.

Кроме того, за тот же период было выявлено около 220 фактов фиктивной регистрации брака.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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