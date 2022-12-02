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Пятница, 2 декабря 2022, 13:51 мск

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Эдвард Сноуден получил российский паспорт

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден получил российский паспорт. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

По словам защитника, сам Сноуден уже принял присягу и получил паспорт гражданина РФ. Что касается его жены, то она «сейчас в стадии подачи заявления» на российский паспорт.

Кучерена добавил, что виделся со своим подзащитным совсем недавно, и заверил, что у того «все хорошо».

Как ранее сообщал «Новый День», 26 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому экс-сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену было предоставлено российское гражданство. В Вашингтоне на эту новость отреагировали заявлением о том, что, Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, как и любой другой американский гражданин, несмотря на то, что Сноуден неоднократно публично говорил об отказе от гражданства.

Сноуден бежал из США в июне 2013 года. На родине его преследуют за разглашение секретной информации о работе АНБ и ЦРУ. Разоблачения Сноудена вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что Агентство нацбезопасности США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств. США заочно предъявили Сноудену обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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