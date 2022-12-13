В России с начала года спецслужбы предотвратили более 60 терактов

В России с начала 2022 года предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) на совместном заседании с Федеральным оперативным штабом.

По словам главы Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, в этом году число террористических проявлений значительно выросло. Негативная тенденция наблюдается прежде всего в приграничных регионах в Центральном и Южном федеральных округах.

«Это связано как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности», – сказал Бортников.

С начала года при попытке пересечения госграницы в пунктах пропуска было задержано более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Также пограничники не допустили въезд в страну чуть более 1 тысячи лиц, причастных к террористической деятельности.

Кроме того, выявлено около 2,6 тысячи фактов незаконного оборота оружия, ликвидировано более 50 подпольных оружейных мастерских, пресечена деятельность 74 организованных преступных групп, занимавшихся изготовлением средств поражения. Также были заблокированы счета около трех тысяч граждан, причастных к финансированию терроризма, на общую сумму свыше 94 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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