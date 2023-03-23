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Четверг, 23 марта 2023, 14:54 мск

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В 2022 году в США из Мексики въехало рекордное число россиян

За последние полгода в США через южную границу выехало более 25 тысяч россиян. Это рекордный показатель. При этом большая часть из вновь прибывших смогли получить убежище. Об этом сообщает RTVI.

В 2020-м финансовом году (с 1 октября по 30 сентября) число въехавших в США россиян составило 467 человек, а в 2022-м – 21 763. В Мексику гражданин РФ может попасть по электронной визе, затем он переходит границу с США нелегальными способами и подает прошение об убежище.

В 2023 финансовом году (начался 1 октября 2022 года) доля россиян, получивших убежище в стране, составила 63%. Это больший процент успешных заявок, чем среди граждан других стран – Венесуэлы (38%) или Мексики (5%).

После этого иностранцев вызывают в иммиграционные суды, где выясняют, есть ли у них право оставаться в США. Жители некоторых государств, например, Венесуэлы, Никарагуа, Кубы и Гаити, имеют право временно находиться в Штатах по гуманитарным причинам. Примечательно, что некоторых россиян также пропускают в обход стандартных процедур по гуманитарным причинам.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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