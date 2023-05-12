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Пятница, 12 мая 2023, 09:28 мск

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России не хватает инструментов для защиты прав своих граждан за рубежом

России в настоящее время очень сложно оказывать помощь своим гражданам за границей из-за принципа территориального действия законодательства. Об этом рассказал председатель ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин.

«На данный момент АЮР удалось наладить контакты с адвокатами и юридическими сообществами в разных странах. Только таким образом удается помогать соотечественникам и русскоговорящим гражданам», – отметил эксперт в интервью газете «Известия».

Он рекомендовал россиянам самостоятельно обращаться в международные инстанции за защитой своих прав. Предварительно необходимо выяснить, какие организации специализируются на юридической поддержке иностранных граждан в конкретной стране.

«За рубежом у наших соотечественников возникают сложности в разных ключевых сферах их жизни. В частности, это касается трудовых, финансовых, имущественных прав. Большое количество жалоб касается травли, оскорблений, преследований, незаконного увольнения с работы, а также выселения людей из арендованных квартир», – рассказал Степашин.

Более того, в рамках проекта «За права соотечественников» АЮР зафиксировала даже отказы в получении медицинской помощи и образования.

«Большинство обращений о русофобии и дискриминации по языковому и национальному признакам на сегодняшний день приходит от россиян из Испании, Франции, Италии, Германии, Польши, Канады и стран Прибалтики», – добавил специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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