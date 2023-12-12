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Вторник, 12 декабря 2023, 14:16 мск

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В России в 2023 году выявили более 70 тайных террористических ячеек

В 2023 году российские спецслужбы пресекли деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 организованных преступных групп. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

В общей сложности с начала года правоохранители предотвратили в России 228 террористических преступлений, среди которых 146 терактов, рассказал председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

«Пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских. На общую сумму свыше 110 млн рублей заблокированы счета более 4 тыс. лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований», – цитирует Бортникова ТАСС.

Кроме того, при взаимодействии и Роскомнадзором в сети Интернет удалено свыше 15,5 тысячи материалов террористического содержания.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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