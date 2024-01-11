Госдума рассмотрит запрет треш-стримов вне очереди в весеннюю сессию

Госдума рассмотрит законопроекты о запрете треш-стримов в приоритетном порядке в весеннюю сессию, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Для борьбы с пугающими видео предложено изымать оборудование и штрафовать стримеров, удалять подобные ролики как запрещенную информацию.

Володин рассказал, что до депутатов докатилась волна возмущения интернет-пользователей, увидевших, как блогер бросил двухмесячного ребёнка в сугроб. Обращений с просьбами запретить онлайн-трансляции с демонстрацией жестокости, издевательств над людьми и животными стало заметно больше в последнее время.

«Законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке. Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счёт издевательств над другими», – заверил Володин в своем телеграм-канале.

Депутаты обсуждают несколько инициатив для борьбы с треш-стримами, в том числе введение штрафов до 700 тыс. рублей для организаторов и участников треш-стримов, изъятия у стримеров оборудования для трансляций. Жестокие видео предложено отнести к информации, запрещённой к распространению, которую соцсети обязаны будут отслеживать и удалять.

«Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком по десяти статьям УК РФ, среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда», – сообщил Володин.

В декабре 2023 года группа сенаторов внесла в Госдуму пакет поправок в КоАП РФ, предусматривающих наказание за треш-стримы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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