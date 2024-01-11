Абрамченко призвала кормить едой из сверчков рыб, а не россиян

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко призвала оставить рыбам продукты из личинок и сверчков, а не кормить ими россиян. Для веганов и спортсменов в России есть другие варианты, заверила она.

Абрамченко напомнила, что западные страны ищут замену мясу, потому что власти перестали поддерживать производителей в погоне за снижением выбросов метана. В России иная ситуация.

«Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить. Мы из насекомых предлагаем делать корма для рыбы», – сказала вице-премьер в интервью РИА Новости. В России достаточно растительного сырья для производства продуктов для веганов и спортсменов. Зерновые и бобовые содержат много белка, и эти культуры более привычны, чем насекомые, и из них делают качественные продукты.

«Есть сегмент производителей, которые готовы из наших зерновых делать вот это самое «питание будущего», необходимое для веганов или спортсменов. И это направление будет развиваться», – заверила Абрамченко.

Кафе в Германии ввели в ассортимент блюда из насекомых, в том числе мороженное с посыпкой из сверчков.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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