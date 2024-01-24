В России мужчины чаще женщин пользовались услугами сферы красоты

Мужчины опередили женщин по использованию услуг индустрии красоты в начале 2024 года. Спрос в России на подобные услуги за первые три недели года вырос на 61% по сравнению с началом 2023 года, следует из данных исследования МТС-Банка и маркетплейса YouDo.com.

С начала 2024 года спрос «на красоту и здоровье» вырос на 61%. Чаще всего россияне ищут косметологов, мастеров ногтевого сервиса и эпиляции, специалистов по татуировкам и пирсингу. Причем, больше половины заказов оставили мужчины.

«В новом году доля мужчин, интересующихся beauty-услугами, стала выше, чем женщин. На YouDo.com 53% заказов в данной категории в январе 2024 года оставлены сильным полом», – цитирует отчет РИА Новости.

Заметнее всего доля мужских платежей выросла в сегменте спа-услуг: с 48% до 53%. Количество чеков в массажных салонах выросло почти втрое, в салонах красоты и барбершопах – на 22%, в фитнес-клубах – на 17%. Общий спрос на спа-услуги в России вырос на 13%.

При этом, цены в индустрии красоты подросли более чем на 15% по сравнению с прошлым годом. Средний чек вырос в фитнес-клубах составил 2470 рублей и увеличился на 17%, средний визит в спа-салон обошелся россиянам в 2940 рублей, на 16% дороже. Сэкономить удалось лишь любителям массажа: средний чек уменьшился до 2240 рублей или на 26%.

По итогам 2023 года спрос на бьюти-услуги вырос в России на 54% по сравнению с 2022 годом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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