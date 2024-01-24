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Среда, 24 января 2024, 15:28 мск

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Генпрокуратура предупредила об опасных звонках с Украины детям

Генпрокуратура России заявила, что с территории Украины возобновились звонки детям. По информации надзорного ведомства, телефонные звонки и рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях осуществляются «с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах».

«Рекомендуем родителям еще раз обсудить со своими несовершеннолетними детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием, а также опасность общения с незнакомцами в социальных сетях и по телефону», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

Отмечается, что прокуроры оперативно принимают меры для предупреждения и пресечения фактов негативного влияния на несовершеннолетних.

Ранее в МВД России рассказали, что украинские спецслужбы вовлекают граждан РФ в разведывательную деятельность через телеграм-каналы, зачастую под видом игры.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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