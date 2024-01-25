В Японии создали растительный «тунец»

Японская компания разработала растительный заменитель для тунца, чтобы уменьшить вылов рыбы. Производитель планирует с апреля отправлять «альтернативный тунец» в заведения общепита, передает телеканал NHK.

Специалисты NH Foods придумали, как заменить популярный у японцев тунец продуктом из растительных компонентов. Заменитель рыбы изготовили на основе конняку и батата, которые напоминают картофель. Компания потратила полгода на то, чтобы добиться цвета, текстуры и вкуса, аналогичных настоящему тунцу.

NH Foods планирует в апреле начать поставки в заведения общепита.

Компания рассчитывает к 2030 году достичь оборота в 10 млрд иен или 68 млн долларов на продажах растительных заменителей популярных продуктов. Ими же разработан растительный аналог супа из свиных костей с лапшой рамэн, сэндвичи с говядиной по-корейски с соевым мясом.

Аналитики предсказали, что к 2030 году мировой рынок альтернативных продуктов питания достигнет объемов в 44 млрд долларов.

В Израиле разрешили продавать культивированное мясо на основе клеток говядины. Ранее искусственное мясо разрабатывали на куриной основе. Финские специалисты научились заменять пастой из рыбных и куриных костей до 30% мясного фарша и до 50% рыбного.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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