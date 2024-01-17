В Израиле разрешили продажу искусственного мяса из говядины

Власти Израиля одобрили продажу населению культивированного мяса на основе клеток говядины. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

«Учитывая растущий мировой спрос на белки и важность производства продуктов неживого происхождения, министерство здравоохранения работает над утверждением альтернативных источников питания», – говорится в сообщении ведомства.

В рамках пилотной программы по изучению альтернативного белка был одобрен продукт, в основе которого содержатся культивированные клетки крупного рогатого скота. Ранее подобные продукты на основе курицы были одобрены к продаже в США. Однако Израиль стал первой страной, где разрешили продавать мясо на основе клеток говядины.

В израильском минздраве подчеркнули, что культивированное мясо проходит сложный и комплексный процесс проверки в целях сохранения здоровья населения.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube