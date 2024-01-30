Депутаты предложили смягчить условия для получения субсидии на оплату ЖКУ

Депутаты Госдумы предложили снизить федеральный стандарт допустимой доли расходов россиян на услуги ЖКХ с 22% до 15% от совокупного дохода. Меры направлена на поддержку граждан с низкими доходами, пишет «Российская газета».

Авторы законопроекта указали, что услуги ЖХ дорожают, и люди с невысокими доходами не всегда могут оплатить квитанции. Предложено расширить группы лиц-получателей субсидии и установить единый федеральный «порог доходности семьи, позволяющий обращаться за помощью», говорится в пояснительной записке.

Федеральные законы определили, что при тратах на ЖКХ в 22% от совокупного дохода гражданин имеет право на получение субсидии. Однако регионы могут устанавливать собственный стандарт. Обеспеченные субъекты РФ снижают этот порог, поскольку у них есть средства на выплату субсидий большему числу жителей. А дотационные регионы не могут снижать порог.

«Создается парадоксальная ситуация, когда в регионах с низким уровнем жизни расходы граждан на оплату ЖКУ выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни», – отметили депутаты.

Они предложили установить единый стандарт в 15% для основной массы россиян, а для многодетных семей и одиноких пенсионеров – в 10%.

ФССП насчитала 7,9 млн неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам к началу четвертого квартала 2023 года. В тот же период долги россиян только за электроэнергию достигли 320,5 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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