Назван самый популярный размер взятки среди коррупционеров в России

В России растет спрос на услуги в качестве взятки среди коррупционеров. При этом самым популярным видом подкупа остаются суммы в 10-50 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные судебной статистики по делам о коррупционной направленности.

В 2023 году за взятку в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей осудили 5245 человек, то есть примерно четвертую часть всех привлеченных к ответственности за преступления коррупционной направленности как по основным составам, так и в качестве дополнительной квалификации (всего таких в прошлом году было 22 014 человек).

«На втором месте оказались «услуги неимущественного характера» – ими воспользовались 3760 коррупционеров. На третьем месте – взятки в размере от 1 тысячи до 10 тысяч рублей, и только на четвертом и пятом – суммы от 150 тысяч (2978) и от 1 млн рублей (1800 осужденных). Самым экзотическим оказался размер взятки в сумме до 500 рублей – за это привлекли к ответственности менее 700 человек», – говорится в статье.

Популярность предоставления услуг в качестве подкупа растет, так в 2022 году услуги в качестве взятки по распространенности (3404 осужденных) были только на третьем месте. Десять лет назад, когда судебный департамент только начал публиковать отдельную статистику по делам коррупционной направленности, таких случаев было зафиксировано всего два (из 5428 преступлений).

Сотрудник правоохранительных органов в разговоре с изданием отметил, что взятки – это вообще «пережиток» в деле борьбы с коррупцией: сейчас, по его информации, основная ставка делается на проверку деклараций чиновников. Любая ошибка в декларации для госслужащего сегодня может стать как минимум поводом для служебного разбирательства, а то и привести к изъятию имущества в доход государства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube