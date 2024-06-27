Миграционная политика России требует изменений – Бастрыкин

Миграционная политика России требует изменений. Об этом сообщил на ПМЮФ в Санкт-Петербурге председатель СКР Александр Бастрыкин.

«Я полагаю, самое главное – изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы», – цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26-28 июня, его основная тема – право как основа глобального равновесия.

Напомним, что ранее на форуме Бастрыкин рассказал, что в России удалось выявить 30 тысяч мигрантов с российским гражданством, более 10 тысяч поставить на воинский учет и направить в зону СВО.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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