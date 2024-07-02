Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ в октябре

Госдума в октябре собирается рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов, планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», – цитирует парламентария РИА «Новости».

Напомним, в начале июня депутаты трех фракций – ЛДПР, КПРФ и СРЗП – внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Как отмечают авторы инициативы, с каждым годом из-за ЕГЭ наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков. Также проведение ЕГЭ требует от государства больших расходов, сказано в пояснительной записке.

Кроме того, как указывают депутаты, из-за введения ЕГЭ расходы родителей переместились на рынок репетиторов, «а коррупционная составляющая – из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад».

В случае принятия закона новые нормы начнут действовать с 1 января 2025 года. При этом результаты ЕГЭ, полученные до вступления закона в силу, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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