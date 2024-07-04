Число не сдавших экзамен по русскому языку мигрантов выросло в 10 раз

Почти треть мигрантов не смогла сдать экзамен по русскому языку в январе-мае 2024 года. Ранее доля проваливших испытание составляла 3%, следует из данных Минобрнауки РФ.

«Средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку за период с января по май, увеличился с 3% сразу до 30%», – цитируют ведомство «Известия».

Рособрнадзор будет проверять качество знаний у мигрантов, получивших сертификат после экзамена по русскому языку. Проверки будут проводить, если приезжие трижды за квартал попадутся на проблемах с пониманием госязыка в России.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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