Депутаты предложили ввести конфискацию ценностей у организаторов незаконной миграции

Законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции внесен в Госдуму. Авторы считают, что это сделает преступление экономически невыгодным.

Документ опубликован в электронной базе Госдумы, а его авторами стали депутаты от разных фракций. Авторы предлагают дополнить статью Уголовного кодекса о конфискации имущества. Эту меру планируется применять, если преступления совершаются из корыстных побуждений.

«Конфискация имущества обладает достаточно серьезным предупредительным потенциалом. Она устраняет условия, способствующие совершению преступления, делает его экономически невыгодным, что способно значительно сократить объем «черной» экономики, связанной с организаций нелегальных миграционных потоков», – говорится в пояснительной записке.

В Приморском крае группа местных жителей легализовала несколько тысяч иностранцев. Они оформляли фиктивную регистрацию иностранцев в хостелах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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