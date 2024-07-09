Володин: Госдума одобрит расширение списка оснований для выдворения мигрантов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал поддержку законопроекту по расширению списка правонарушений, за которые мигрантам грозит выдворение из России. За некоторые деяния иностранцев будут выгонять из страны, не дожидаясь решения суда.

МВД предложило законопроект, согласно которому выдворение будет грозит мигрантам в случае неповиновения полицейским или силовикам, мелкого хулиганства, демонстрации атрибутики нацизма и экстремистских организаций, призывов к терроризму, стрельбе в неположенных местах.

«Госдума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, ещё по 20 статьям КоАП. По ряду статей должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что депутаты понимают остроту вопроса контроля за миграцией. Поэтому законодательные инициативы, способствующие решению проблем в этой сфере, будут рассматривать в кратчайшие сроки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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