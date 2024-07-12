Россиян предупредили о новых периодах жары

Россиянам стоит готовиться к новым «волнам тепла» до конца лета, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, один из ударов жары придется на конец июля.

«Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, не вызывает сомнения. Жара еще будет. В целом, в континентальных районах максимально высокие температуры – это последние дни июля и первые дни августа. Это самые высокие температуры», – приводит слова метеоролога «Интерфакс».

Потепление климата привело к тому, что волны тепла стали образовываться чаще, а их продолжительность превышает пять дней. В эти периоды температура летом превышает климатическую норму на 5 градусов.

Июнь 2024 года оказался самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений. Для России этот месяц стал не самым жарким, но вошел в первую пятерку рекордсменов по температуре воздуха.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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