Росстат не нашел в России семей, которым не хватает денег на еду

В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду, а число семей, которые могут закрыть все потребности, достигло максимума за много лет. В 2004 году 4,4% семей сообщали, что не всегда могут купить продукты, а в 2023 году таких семей был 0,1%, следует из данных Росстата.

В 2023 году впервые с 2004 года домохозяйства не сообщили, что им не хватает денег на еду. Число семей, которым продукты по карману, но были трудности с покупкой одежды и оплатой ЖКХ, снизилось с 12,9% до 11,2%. Порядка 48,7% российских домохозяйств не могут позволить себе товары длительного пользования (в 2022 году – 49,7%).

В 2023 году 36,6% семей хватало денег на еду, одежду и товары длительного пользования, но не хватало на покупку автомобиля, квартиры или дачи. За год рост составил 2 п.п. Число домохозяйств, которые могут купить все нужное, выросла с 2,7% до 3,4%, приводит данные РИА Новости.

В конце апреля Росстат сообщил, что доля россиян с доходами ниже границы бедности в 2023 году составила 8,5%. По итогам 2022 года этот показатель был на уровне 9%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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