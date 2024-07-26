Песков назвал катастрофой уровень рождаемости в России

Нынешний уровень рождаемости катастрофичен для будущего России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он поблагодарил многодетных матерей за то, что выполняют свою роль.

«Нас каждый год становится меньше, а справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости, он у нас находится на страшном месте, на 1,4. Это катастрофически для будущего нации», – сказал Песков во время встречи с участниками Фестиваля новых медиа.

Видео опубликовано в телеграм-канале Мастерской новых медиа.

Представитель Кремля напомнил, что Россия – самая большая страна в мире, но уровень рождаемости сопоставим с показателем в европейских странах и Японии.

Песков отметил героизм многодетных матерей и выразил им признательность за выполнение своей роли.

Численность постоянного населения России на 1 января 2024 года составила 146,204 млн человек без учета жителей новых регионов. За год число россиян уменьшилось на 243,8 тыс. В Госдуме заявили, что Год семьи в России стал декорацией, поскольку власти приняли только точечные меры в сфере демографии.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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