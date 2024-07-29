Первый россиянин получил препарат от болезни Бехтерева

Первый пациент получил терапию от болезни Бехтерева с использованием разработанного в России препарата. Пациент чувствует себя хорошо, рассказали в пресс-службе РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

Терапию проводили в Санкт-Петербурге на базе Клиники СПбГУ.

«Первый российский пациент с рентгенологическим аксиальным спондилоартритом в рамках системы ОМС получил терапию инновационным препаратом «Сенипрутуг». После проведения инфузии пациент чувствует себя хорошо и находится под наблюдением медицинского персонала», – цитирует ТАСС сообщение университета.

«Сенипрутуг» – первый в мире препарат от болезни Бехтерева. Его разработала компания Biocad благодаря открытию группы ученых под руководством ректора университета Сергея Лукьянова. Лекарство прошло испытания и способно остановить развитие болезни Бехтерева.

Минздрав зарегистрировал препарат в конце апреля. До этого болезнь Бехтерева во всем мире считалась неизлечимой.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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