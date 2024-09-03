ООН обеспокоилась запретом Православной Церкви на Украине

ООН обеспокоилась из-за украинского закона о запрете Православной Церкви. Специалисты организации изучают документ, чтобы понять, не нарушает ли он права человека, сообщила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдассани.

«Этот закон вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека. Наш офис продолжает анализировать этот закон, но это займет время», – приводит ее слова РИА Новости.

В середине августа Верховная Рада Украины одобрила закон о запрете Украинской православной церкви за связь с Россией. Религиозной организации дадут девять месяцев, чтобы разорвать отношения с Россией, а потом передадут дело в суд для установления запрета.

МИД России отметил, что закон нарушает Конституцию Украины, а также открыто попирает права миллионов верующих, нарушает международно-правовые документы в части свободы вероисповедания.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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