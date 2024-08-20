МИД России назвал антиконституционным закон о запрете канонической православной Церкви на Украине

Закон о запрете на Украине канонической православной Церкви противоречит Конституции страны. Об этом говорится в комментарии спецпредставителя министра иностранных дел РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича.

Дипломат обратил внимание, что ст.35 Конституции Украины гласит: «Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность».

«Ни для кого не секрет, что Конституция страны не имеет для режима Зеленского никакого значения. Достаточно вспомнить об отмене президентских выборов. Инициаторы закона проигнорировали мнение миллионов верующих, позицию самой УПЦ, адвокатского сообщества и даже робкую критику зарубежных покровителей режима. Все усилия противников преступного закона оказались тщетными. Политический заказ уничтожить на Украине институт, к которому обращаются миллионы человек, оказался сильнее. Одобрение закона – мощный удар по всему Православию, угроза для его канонического единства», – подчеркнул Аскольдович.

«Мы впервые стали свидетелями события, когда на территории европейского государства ставится под запрет целая религиозная конфессия, открыто попираются права миллионов верующих, нагло и беззастенчиво нарушаются известные международно-правовые документы в части свободы вероисповедания», – констатировал спецпредставитель главы МИД России.

По его оценке, таким образом киевский режим в который раз демонстрирует пренебрежение к своим гражданам и игнорирует мнение той здравомыслящей части мирового сообщества, которая неоднократно называла вещи своими именами: уничтожение, раскол, расправа над УПЦ.

«Своими действиями клика Зеленского действительно лишь углубляет раскол украинского общества, сознательно разрушая вековые духовные устои православных верующих братского нам украинского народа. Гонители совершают историческое преступление. Бог им судья. Со своей стороны решительно осуждаем беспрецедентное решение, ведущее к полному запрету канонической УПЦ, и призываем всех неравнодушных людей, правозащитные организации объединиться в противодействии государственному произволу в отношении канонического Православия на Украине», – заявил Аскольдович.

Москва, Анастасия Смирнова

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