В первый день атаки ВСУ на Курскую область половина жителей Суджи успели эвакуироваться благодаря действиям российских военных. Они сдерживали противника и дали время гражданским, чтобы уехать, рассказала жительница Суджи Тамила Шепиль.

Нападение началось, когда еще не рассвело. Женщина с дочерью и внуками сначала пряталась в подвале под звуки обстрела и взрывов. Потом ее зять узнал, что украинские боевики зашли в соседнюю Гончаровку.

«Зять велел нам срочно собираться. Ребята наши молодцы, низкий поклон им, они дали людям суджанским хотя бы полсуток, даже больше, чтобы выехать. Если бы не они, неизвестно, что случилось бы с нами. В Судже осталось, наверное, около тысячи человек. Остались те, кто не смог выехать: старики, инвалиды, те, у кого нет машины», – сказала женщина в беседе с РИА Новости.

Ей с семьей удалось добралась до Курска, найти место в пункте временного размещения. Тамила Шепиль переживает за свой дом в Судже, ведь дочь с мужем купили его в ипотеку и недавно сделали ремонт.

6 августа группы украинских боевиков прорвали границу РФ и заняли несколько населенных пунктов в Курской области. неделю спустя обстановка в Судже и в соседних поселениях оставалась тяжелой. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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