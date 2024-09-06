В Госдуме предложили начать специальную демографическую операцию

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала провести «специальную демографическую операцию». Депутат предложила начать ее с Дальнего Востока, где уже нашла примеры для подражания.

«Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция – специальная демографическая операция. Опыт здесь позитивный есть только у Сахалина, где дети из многодетной семьи имеют право на поступление вне конкурса на бюджетное отделение. Мне думается, что этот опыт надо транслировать не только на Дальневосточный регион, но и на всю страну», – сказала Останина в интервью РИА Новости.

Депутат считает, что демографическая политика, как и социальная, должна иметь свой предмет и квалифицированных специалистов.

«В условиях отсутствия такой политики, такого единого центра мы как раз и приняли решение обратиться в правительство по итогам нашей сессии о создании единого центра демографического подготовки кадров демографов», – сказала она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нынешний уровень рождаемости катастрофичным для будущего России. В Госдуме заявили, что нужны экстренные меры для повышения рождаемости, а принимаемые властями шаги – «являются робкими, половинчатыми, не соответствующими остроте проблемы».

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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