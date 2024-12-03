Нельзя допустить появление «кишлаков в наших городах»: глава СПЧ призвал ужесточить миграционную политику в РФ

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев высказался за ужесточение миграционной политики в России. Как отметил правозащитник, нам не нужны «кишлаки внутри наших городов», поэтому необходимо сделать миграционную политику более жесткой. Об этом Фадеев заявил в интервью РБК.

«Страна должна быть открыта, но правила приема мигрантов в нашу страну и выдачи им паспортов должны быть очень жесткими», – считает глава СПЧ. По его мнению, трудовые мигранты должны приезжать в Россию только через работодателя и заключать контракт на определенный срок. Такая схема поможет выявить точное количество мигрантов, нужных российской экономике, указал Фадеев. Если иностранец нарушил контракт, что это должно служить поводом для выдворения, убежден он.

Сейчас, продолжил глава СПЧ, никто из представителей властей и работодателей не называет точное число трудовых мигрантов, необходимых российской экономике при текущей демографической ситуации. «Когда мы возложим ответственность на работодателей, они будут вынуждены сказать, сколько им нужно реально работников», – сказал Фадеев.

Вместе с тем, глава СПЧ выступил против того, чтобы трудовые мигранты привозили с собой семьи. «Зачем они везут сюда семьи, детей? Чтобы им было удобнее жить? Но от этого жители многих регионов и говорят: «А нам стало менее удобно жить», – сказал Фадеев.

Правозащитник также отметил, что Россия раздавала паспорта миллионам людей, а теперь мы «имеем проблемы». К примеру, по его словам, трудности есть в школах, где некоторые дети «еле говорят по-русски или совсем не говорят», потому что их родители тоже не владеют русским языком. Глава СПЧ полагает, что родители этих детей «никогда не социализируются». «Они никогда не станут гражданами России по существу, а не формально. Нам нужны мигранты, которые действительно станут гражданами России, как мы с вами», – убежден Фадеев.

«Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов», – заключил глава СПЧ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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