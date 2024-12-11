Госдума согласилась ужесточить наказание за умышленное повреждение чужого имущества

Нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении поправки в статью 167 Уголовного кодекса РФ об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества. Документ предполагает ужесточение наказания до пяти лет лишения свободы, если преступление совершено по мотивам ненависти или вражды.

По действующему законодательству подобное преступление считается преступлением небольшой тяжести и влечет ответственность (по части 1 статьи 167 УК РФ) до двух лет лишения свободы. В то же время по части 2 этой статьи при наличии хулиганских побуждений наказание предусмотрено более строгое – до пяти лет. Как считают авторы поправок, в современных условиях такое преступление по мотивам ненависти или вражды является не менее опасным.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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